США попередили про можливу екологічну катастрофу у Червоному морі через хуситів

Пентагон попередив про “потенційну екологічну катастрофу” в Червоному морі, заявивши, що з нафтового танкеру, підпаленого єменськими повстанцями-хуситами, тепер, схоже, витікає нафта. Про це пише Financial Times, повідомляє Лівий берег.

Танкер Sounion під прапором Греції, який перевозив 1 мільйон барелів сирої нафти, був уражений минулого тижня ракетами, випущеними хуситами. Згодом корабель операції військово-морських сил ЄС “Операція Aspides” врятував 29 членів екіпажу судна.

Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що 274-метрове судно “знерухомлене” у Червоному морі.

"Зараз воно горить і, схоже, з нього витікає нафта, що становить як навігаційну небезпеку, так і є потенційною екологічною катастрофою" , – сказав він.

"Зокрема, візуально підтвердили "щонайменше" п'ять пожеж, але "очевидних ознак" розливу нафти немає" , ‒ зазначає FT.

Власник судна, грецька компанія Delta Tankers минулого тижня намагався врятувати Sounion. За словами Райдера, два буксири хотіли відтягнути танкер, але хусити погрожували напасти на екіпажі.

Масштабний витік нафти може стати першою серйозною екологічною шкодою унаслідок кампанії, яку хусити ведуть проти міжнародного судноплавства в Червоному морі з листопада.

Єменська ісламістська група стверджує, що діє на знак солідарності з палестинцями у Смузі Гази після військових операцій Ізраїлю в анклаві у відповідь на смертоносну атаку ХАМАСу на єврейську державу 7 жовтня.﻿