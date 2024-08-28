США предупредили о возможной экологической катастрофе в Красном море из-за хуситов

Пентагон предупредил о "потенциальной экологической катастрофе" в Красном море, заявив, что из нефтяного танкера, подожженного йеменскими повстанцами-хуситами, теперь, похоже, вытекает нефть. Об этом пишет Financial Times, сообщает Левый берег.

Танкер Sounion под флагом Греции, перевозившего 1 миллион баррелей сырой нефти, был поражен на прошлой неделе ракетами, выпущенными хуситами. Впоследствии корабль операции военно-морских сил ЕС Операция Aspides спас 29 членов экипажа судна.

Спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что 274-метровое судно "обездвижено" в Красном море.

"Сейчас оно горит и, похоже, из него вытекает нефть, представляющая как навигационную опасность, так и потенциальной экологической катастрофой" , - сказал он.

"В частности, визуально подтвердили "по меньшей мере" пять пожаров, но "очевидных признаков" разлива нефти нет" , - отмечает FT.

Владелец судна, греческая компания Delta Tankers, на прошлой неделе пытался спасти Sounion. По словам Райдера, два буксира хотели оттащить танкер, но хуситы угрожали напасть на экипажи.

Масштабная утечка нефти может стать первым серьезным экологическим ущербом в результате кампании, которую хуститы ведут против международного судоходства в Красном море с ноября.

Йеменская исламистская группа утверждает, что действует в знак солидарности с палестинцами в Секторе Газа после военных операций Израиля в анклаве в ответ на смертоносную атаку ХАМАСа на еврейское государство 7 октября.