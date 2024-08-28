Укргідроенерго: в Україні немає жодної ГЕС, яка б не була атакована РФ

Всі гідроелектростанції в Україні потрапили під удари ворога. Українські ГЕС втратили близько 40% генерації, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява гендиректора "Укргідроенерго" Ігоря Сироти в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній день, на жаль, немає ні однією станції, яка б не атакована російським агресором. Більше 130 ракетних ударів було завдано по нашій генерації. Ми розуміємо, що втрачаємо і втратили чимало" , - сказав він.

За його словами, Каховська ГЕС була втрачена повністю, а ДніпроГЕС значно пошкоджена. Всі інші гідроелектростанції - у процесі відновлення.

"Що буде можливо відновити, ми ще не знаємо. До осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновитися максимально, але на сьогодні це питання складно, тому що як не кожен тиждень, то кожен місяць постійно ракетні удари. Ми плануємо одне, а ворог планує інше. Тому сьогодні прогнозувати щось дуже важко" , - додав Сирота.

Він зазначив, що українські ГЕС втратили близько 40% генерації, а теплові станції - понад 80%. Ці джерела генерації є балансуючими для української енергетики, тому є дефіцит балансуючої генерації.

Загроза для Київської ГЕС

Київська ГЕС була ціллю ворога під час масованої атаки 26 серпня. Київська ОВА повідомила, що станція критичних пошкоджень не зазнала.

І місцева влада, і енергетики наголошують, що загроз для Київської ГЕС наразі немає, адже її не можна зруйнувати ракетами.