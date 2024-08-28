Укргидроэнерго: в Украине нет ни одной ГЭС, которая бы не была атакована РФ

Все гидроэлектростанции в Украине попали под удары врага. Украинские ГЭС потеряли около 40% генерации, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление гендиректора "Укргидроэнерго" Игоря Сироты в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день, к сожалению, нет ни одной станции, которая не атакована бы российским агрессором. Более 130 ракетных ударов были нанесены по нашей генерации. Мы понимаем, что теряем и потеряли немало" , - сказал он.

По его словам, Каховская ГЭС была потеряна полностью, а ДнепроГЭС значительно повреждена. Все остальные гидроэлектростанции - в процессе восстановления.

"Что будет возможно восстановить, мы еще не знаем. К осенне-зимнему периоду стоит задача восстановиться максимально, но на сегодня этот вопрос сложный, потому что как не каждую неделю, то каждый месяц постоянно ракетные удары. Мы планируем одно, а враг планирует другое. Поэтому сегодня прогнозировать что-то очень трудно" , - добавил Сирота.

Он отметил, что украинские ГЭС потеряли около 40% генерации, а тепловые станции - более 80%. Эти источники генерации являются балансирующими для украинской энергетики, поэтому есть дефицит балансирующей генерации.

Угроза для Киевской ГЭС

Киевская ГЭС была целью врага во время массированной атаки 26 августа. Киевская ОВА сообщила, что критических повреждений станции не было.

И местные власти, и энергетики отмечают, что угроз для Киевской ГЭС пока нет, ведь ее нельзя разрушить ракетами.