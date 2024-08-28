У КНДР провели випробування РСЗВ з новою системою наведення

У КНДР відбулося випробування реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) калібру 240 мм з новою системою наведення, за яким спостерігав лідер країни Кім Чен Ин.﻿ Про це пише північнокорейське державне інформагентство KCNA, повідомляє Лівий берег.

Нова система має низку переваг проти своїх попередників.

"Технічно оновлена маневреність і здатність до зосередженого вогню показала перевагу за всіма показниками, включно зі застосованою системою управління, керованістю і руйнівною силою" , ‒ зазначає видання.

Кім доручив прискорити виробництво нових артилерійських снарядів та оснастити ними армійські підрозділи.