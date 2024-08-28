У КНДР провели випробування РСЗВ з новою системою наведення
У КНДР відбулося випробування реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) калібру 240 мм з новою системою наведення, за яким спостерігав лідер країни Кім Чен Ин. Про це пише північнокорейське державне інформагентство KCNA, повідомляє Лівий берег.
Нова система має низку переваг проти своїх попередників.
"Технічно оновлена маневреність і здатність до зосередженого вогню показала перевагу за всіма показниками, включно зі застосованою системою управління, керованістю і руйнівною силою", ‒ зазначає видання.
Кім доручив прискорити виробництво нових артилерійських снарядів та оснастити ними армійські підрозділи.