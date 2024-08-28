В КНДР провели испытания РСЗО с новой системой наведения

В КНДР состоялось испытание реактивной системы залпового огня (РСЗО) калибра 240 мм с новой системой наведения, за которым наблюдал лидер страны Ким Чен Ин. Об этом пишет северокорейское государственное информагентство KCNA, сообщает Левый берег.

Новая система имеет ряд преимуществ против своих предшественников.

"Технически обновленная маневренность и способность к сосредоточенному огню показала преимущество по всем показателям, включая применяемую систему управления, управляемость и разрушительную силу" , ‒ отмечает издание.

Ким поручил ускорить производство новых артиллерийских снарядов и снабдить ими армейские подразделения.