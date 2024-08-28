На Рязанській ДРЕС після вибуху сталася пожежа – очевидці

28 серпня на Рязанській ДРЕС сталася пожежа. Їй, за даними очевидців, передував вибух. Про це повідомляє Telegram-канал Readovka, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Займання сталося на електростанції в Новомичуринську Пронського району Рязанської області. Очевидці також повідомили, що перед пожежею пролунав вибух" , - йдеться у повідомленні.

Зараз, за ​​даними Telegram-каналу, теплоелектростанцію охоплено димом. За даними місцевих ЗМІ, причиною так званого "задимлення" на станції, стало порушення технологічного процесу.

Русские пишут, что на Рязанской ГРЭС произошел взрыв и теперь бушует пожар. Рязанская ГРЭС занимает шестую позицию в списке мощнейших теплоэлектростанций России. Российские СМИ при этом сообщают, что информация о взрыве — фейк, а на самом деле горит якобы трава.



@yigal_levin pic.twitter.com/kucuzqRRqi — Igor Вице-блогер (@Igor12066848) August 28, 2024

Своєю чергою, у пресслужбі МНС РФ по регіону повідомили Readovka, що відео із задимленням у районі Рязанської ДРЕС нібито було знято напередодні. Займання на самій електростанції нібито не було, а на кадрах "горить трава поруч із нею".Що відомо про Рязанську ДРЕС

Рязанська ДРЕС (її ще називають "Новомичуринська ГРЕС") - теплова електрична станція в Новомичуринську Пронського району Рязанської області. Вона розташована в 80 км на південь від Рязані, на березі річки Проня.

Рязанська ГРЕС, за даними відкритих джерел, займає шосту позицію в списку найпотужніших теплоелектростанцій РФ, в європейській частині Росії вона поступається тільки Костромській ГРЕС. У складі станції 7 енергоблоків.