На Рязанской ГРЭС после взрыва произошел пожар – очевидцы
28 августа на Рязанской ГРЭС произошел пожар. Ему, по данным очевидцев, предшествовал взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Возгорание произошло на электростанции в Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Очевидцы также сообщили, что перед пожаром прозвучал взрыв", - говорится в сообщении.
Сейчас, по данным Telegram-канала, теплоэлектростанция охвачена дымом. По данным местных СМИ, причиной так называемого "задымления" на станции, стало нарушение технологического процесса.
В свою очередь, в пресс-службе МЧС РФ по региону сообщили Readovka, что видео с задымлением в районе Рязанской ГРЭС якобы было снято накануне. Возгорания на самой электростанции якобы не было, а на кадрах "горит трава рядом с ней".Что известно о Рязанской ГРЭС
Рязанская ГРЭС (ее еще называют "Новомичуринская ГРЭС") - тепловая электрическая станция в Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Она расположена в 80 км к югу от Рязани, на берегу реки Проня.
Рязанская ГРЭС, по данным открытых источников, занимает шестую позицию в списке мощнейших теплоэлектростанций РФ, в европейской части России она уступает только Костромской ГРЭС. В составе станции 7 энергоблоков.