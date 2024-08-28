На Рязанской ГРЭС после взрыва произошел пожар – очевидцы

28 августа на Рязанской ГРЭС произошел пожар. Ему, по данным очевидцев, предшествовал взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Возгорание произошло на электростанции в Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Очевидцы также сообщили, что перед пожаром прозвучал взрыв" , - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным Telegram-канала, теплоэлектростанция охвачена дымом. По данным местных СМИ, причиной так называемого "задымления" на станции, стало нарушение технологического процесса.

Русские пишут, что на Рязанской ГРЭС произошел взрыв и теперь бушует пожар. Рязанская ГРЭС занимает шестую позицию в списке мощнейших теплоэлектростанций России. Российские СМИ при этом сообщают, что информация о взрыве — фейк, а на самом деле горит якобы трава.



@yigal_levin pic.twitter.com/kucuzqRRqi — Igor Вице-блогер (@Igor12066848) August 28, 2024

В свою очередь, в пресс-службе МЧС РФ по региону сообщили Readovka, что видео с задымлением в районе Рязанской ГРЭС якобы было снято накануне. Возгорания на самой электростанции якобы не было, а на кадрах "горит трава рядом с ней".Что известно о Рязанской ГРЭС

Рязанская ГРЭС (ее еще называют "Новомичуринская ГРЭС") - тепловая электрическая станция в Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Она расположена в 80 км к югу от Рязани, на берегу реки Проня.

Рязанская ГРЭС, по данным открытых источников, занимает шестую позицию в списке мощнейших теплоэлектростанций РФ, в европейской части России она уступает только Костромской ГРЭС. В составе станции 7 энергоблоков.