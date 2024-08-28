В Україні завершили безплатний обмін лампочок: обміняли 40 млн штук
Державна програма з обміну ламп розжарювання на LED-лампи, яку запустили у січні 2023 року, закінчилася. На сайті Мінекономіки повідомляється, що за цей час вдалося обміняти 40 млн лампочок, хоча спочатку говорили про 50 млн, повідомляє ЛігаБізнес.
Обмін відбувався в відділеннях "Укрпошти".
LED-лампи для України надав Європейський Союз в межах програми з підтримки української енергетики.
Безплатний обмін старих ламп розжарювання на LED почався з 30 січня 2023 року. Спочатку він був доступний тільки для населення, але в червні 2023 року через падіння попиту до програми почали підключати юридичних осіб.
Спочатку це були школи й лікарні, потім – заклади культури, ОСББ, бібліотеки та музеї.
Водночас уряд сподівався, що вдасться замінити 50 млн лампочок розжарювання на нові LED і це скоротить споживання до 1 ГВт електроенергії.