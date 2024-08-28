В Украине завершили бесплатный обмен лампочек: обменяли 40 млн штук

Государственная программа по обмену ламп накаливания на LED-лампы, запущенная в январе 2023 года, закончилась. На сайте Минэкономики сообщается, что за это время удалось обменять 40 млн лампочек, хотя вначале говорили о 50 млн, сообщает Лига.Бизнес.

Обмен проходил в отделениях "Укрпошты".

LED-лампы для Украины предоставил Европейский Союз в рамках программы поддержки украинской энергетики.

Бесплатный обмен старых ламп накаливания на LED начался с 30 января 2023 года. Сначала он был доступен только для населения, но в июне 2023 года из-за падения спроса к программе начали подключать юридических лиц.

Сначала это были школы и больницы, затем – учреждения культуры, ОСМД, библиотеки и музеи.

В то же время правительство надеялось, что удастся заменить 50 млн лампочек накаливания на новые LED и это сократит потребление до 1 ГВт электроэнергии.