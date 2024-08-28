Україна з вересня призупиняє виплати за єврооблігаціями – постанова уряду

Кабінет Міністрів постановив із 1 вересня 2024 року тимчасово зупинити здійснення платежів за облігаціями зовнішніх державних позик 2015 року у зв'язку із здійсненням угоди з реструктуризації боргу. Відповідну постанову уряду №977 від 27 серпня оприлюднено на Урядовому порталі, повідомляє Укрінформ.

"У зв’язку із здійсненням правочинів з державним боргом за облігаціями зовнішніх державних позик 2015 року четвертої - дев’ятої серій тимчасово зупинити з 1 вересня 2024 року здійснення платежів за відповідними борговими зобов’язаннями держави" , - ідеться в повідомленні.

Крім того, Кабмін постановив тимчасово призупинити з 3 вересня 2024 року платежі за борговими зобов’язаннями держави за кредитами від Cargill Financial Services International, Inc., сума яких, за даними Міністерства фінансів, на кінець липня становила $703,7 млн, а з 9 листопада 2024 року - платежі за гарантійними зобов’язаннями держави щодо боргових зобов’язань за облігаціями ПрАТ “Національна енергетична компанія “Укренерго”, випущеними у 2021 році на $825 млн.

Із 31 травня 2025 року тимчасово призупиняються платежі за зобов’язаннями за державними деривативами 2015 року (ВВП-варанти) на термін до проведення операції (правочину) з ними.

Нагадаємо, Україна 9 серпня 2024 року оголосила пропозицію обміну та запит на згоду щодо змін умов державних єврооблігацій в обігу та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору.

За інформацією Мінфіну, коли угода буде завершена, Україна зменшить свій державний борг на 8,67 млрд дол. США та заощадить 22,75 млрд дол. США на боргових виплатах до 2033 року.

Міністерство фінансів України 1 серпня виплатило власникам ВВП-варантів 200,6 млн дол. США. Наголошується, що платіж за ВВП-варантами складається з двох частин: платежу за згоду змін умов та відсотки на суму 130,1 млн дол., а також відстроченої суми платежу та відсотків на суму 70,5 млн дол. за зростання ВВП у 2021 році (цей платіж Україна повинна була сплатити власникам варантів у 2023 році).