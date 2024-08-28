Украина с сентября приостанавливает выплаты по еврооблигациям – постановление правительства

Кабинет Министров постановил с 1 сентября 2024 года временно остановить осуществление платежей по облигациям внешних государственных займов 2015 года в связи с совершением соглашения по реструктуризации долга. Соответствующее постановление правительства №977 от 27 августа обнародовано на Правительственном портале, сообщает Укринформ.

"В связи с осуществлением сделок с государственным долгом по облигациям внешних государственных займов 2015 года четвертой - девятой серий временно остановить с 1 сентября 2024 года осуществление платежей по соответствующим долговым обязательствам государства" , - говорится в сообщении.

Кроме того, Кабмин постановил временно приостановить с 3 сентября 2024 года платежи по долговым обязательствам государства по кредиту от Cargill Financial Services International, Inc., сумма которых, по данным Министерства финансов, на конец июля составила $703,7 млн, а с 9 ноября 2024 года - платежи по гарантийным обязательствам государства по долговым обязательствам по облигациям ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", выпущенными в 2021 году на $825 млн.

С 31 мая 2025 г. временно приостанавливаются платежи по обязательствам по государственным деривативам 2015 г. (ВВП-варранты) на срок до проведения операции (правочину) с ними.

Напомним, Украина 9 августа 2024 года объявила предложение обмена и запрос на согласие об изменении условий государственных еврооблигаций в обращении и гарантированных государством еврооблигаций Укравтодора.

По информации Минфина, когда сделка будет завершена, Украина снизит свой государственный долг на 8,67 млрд дол. США и сэкономит 22,75 млрд дол. США на долговых выплатах к 2033 году.

Министерство финансов Украины 1 августа выплатило владельцам ВВП-варрантов 200,6 млн дол. США. Отмечается, что платеж по ВВП-варантам состоит из двух частей: платежа за согласие изменений условий и проценты на сумму 130,1 млн дол., а также отсроченной суммы платежа и процентов на сумму 70,5 млн дол. за рост ВВП в 2021 году (этот платеж Украина должна была оплатить владельцам варрантов в 2023 году).