Ракетний удар по Кривому Рогу: пошкоджені понад 230 авто

Вибуховою хвилею та уламками у Кривому Розі внаслідок ранкового удару росіян пошкоджені понад 230 авто, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Дніпропетровська ОВА.

Окрім автомобілів, понівечені й СТО, адмінбудівлі, профтех.

Кількість постраждалих зросла до дев’яти.

46-річній жінці надали меддопомогу на місці, її стан задовільний.

Нагадаємо:

У середу, коли Кривий Ріг у жалобі після удару по готелю, ворог знову вдарив балістикою по місту.