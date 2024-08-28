Ракетный удар по Кривому Рогу: повреждены более 230 авто
Взрывной волной и обломками в Кривом Роге в результате утреннего удара россиян повреждены более 230 авто, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Днепропетровская ОВА.
Кроме автомобилей, изуродованы и СТО, админздания, профтех.
Количество пострадавших возросло до девяти.
46-летней женщине оказали медпомощь на месте, ее состояние удовлетворительное.
Напомним:
В среду, когда Кривой Рог в трауре после удара по гостинице, враг снова ударил баллистикой по городу.