Ракетный удар по Кривому Рогу: повреждены более 230 авто

Взрывной волной и обломками в Кривом Роге в результате утреннего удара россиян повреждены более 230 авто, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Днепропетровская ОВА.

Кроме автомобилей, изуродованы и СТО, админздания, профтех.

Количество пострадавших возросло до девяти.

46-летней женщине оказали медпомощь на месте, ее состояние удовлетворительное.

Напомним:

В среду, когда Кривой Рог в трауре после удара по гостинице, враг снова ударил баллистикой по городу.