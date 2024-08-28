У Покровську з понеділка закриють банки, працюватимуть лише банкомати – ОВА

Банківські установи планують припинити роботу. Це відбудеться наступного тижня. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

"До кінця тижня у Покровську ще працюватимуть банківські установи, але з понеділка залишаться тільки банкомати" , - повідомив Філашкін.

За словами глави ОВА, у місті досі залишаються 38 тисяч людей і близько 1900 дітей

"Всі вони повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів України" , - наголосив він.

Нагадаємо, вчора Філашкін повідомив, що у Покровську та громаді значно посилили час дії комендантської години.

Зауважимо, що наразі у Покровську спостерігається найбільша активність РФ. Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ, а паралельно атакує місто та громаду