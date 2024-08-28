В Покровске с понедельника закроют банки, будут работать только банкоматы – ОВА

Банковские учреждения планируют прекратить работу. Это произойдет на следующей неделе. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

"До конца недели в Покровске будут еще работать банковские учреждения, но с понедельника останутся только банкоматы" , - сообщил Филашкин.

По словам главы ОВА, в городе до сих пор остаются 38 тысяч человек и около 1900 детей.

"Все они должны эвакуироваться в более безопасные регионы Украины" , - подчеркнул он.

Напомним, вчера Филашкин сообщил, что в Покровске и общине значительно усилили время действия комендантского часа.

Заметим, что в настоящее время в Покровске наблюдается наибольшая активность РФ. Враг пытается штурмовать позиции ВСУ, а параллельно атакует город и общину. Мы сообщали, что ранее сегодня российские войска сбросили авиабомбу на село под Покровском.