Армія РФ вдарила авіабомбою по центру Куп’янська, вісім постраждалих
Російські окупанти у суботу, 28 серпня, вдарили авіабомбою по центру Куп’янська у Харківській області. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Новое время.
За словами Синєгубова, внаслідок авіаудару пошкоджена будівля міської адміністрації. Також він повідомив про трьох потерпілих.
Оновлено о 18:14. Кількість постраждалих у Куп’янську зросла до восьми, уточнив Синєгубов.
Як заявив Суспільному начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін, попри «досить великі» руйнування, загиблих немає. Він додав, що люди у момент атаки перебували у сховищі.
«Керована авіаційна бомба вдарила по центру Купʼянська, влучання в адміністративну будівлю. Люди працювали всередині, залишалося буквально 10 хвилин до кінця робочого дня», — сказав Беседін.