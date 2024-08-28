Армія РФ вдарила авіабомбою по центру Куп’янська, вісім постраждалих

Російські окупанти у суботу, 28 серпня, вдарили авіабомбою по центру Куп’янська у Харківській області. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Новое время.

За словами Синєгубова, внаслідок авіаудару пошкоджена будівля міської адміністрації. Також він повідомив про трьох потерпілих.

Оновлено о 18:14. Кількість постраждалих у Куп’янську зросла до восьми, уточнив Синєгубов.

Як заявив Суспільному начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін, попри «досить великі» руйнування, загиблих немає. Він додав, що люди у момент атаки перебували у сховищі.