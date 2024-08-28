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Армія РФ вдарила авіабомбою по центру Куп’янська, вісім постраждалих

Армія РФ вдарила авіабомбою по центру Куп’янська, вісім постраждалих
Фото: Wikimedia Commons

Російські окупанти у суботу, 28 серпня, вдарили авіабомбою по центру Куп’янська у Харківській області. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє Новое время.

За словами Синєгубова, внаслідок авіаудару пошкоджена будівля міської адміністрації. Також він повідомив про трьох потерпілих.

Оновлено о 18:14. Кількість постраждалих у Куп’янську зросла до восьми, уточнив Синєгубов.

Як заявив Суспільному начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін, попри «досить великі» руйнування, загиблих немає. Він додав, що люди у момент атаки перебували у сховищі.

«Керована авіаційна бомба вдарила по центру Купʼянська, влучання в адміністративну будівлю. Люди працювали всередині, залишалося буквально 10 хвилин до кінця робочого дня», — сказав Беседін.

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