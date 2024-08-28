Армия РФ ударила авиабомбой по центру Купянска, восемь пострадавших

Российские оккупанты в субботу, 28 августа, ударили авиабомбой по центру Купянска в Харьковской области. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает Новое время.

По словам Синегубова, в результате авиаудара повреждено здание городской администрации. Также он сообщил о трех пострадавших.

Обновлено в 18:14. Количество пострадавших в Купянске возросло до восьми, уточнил Синегубов.

Как заявил Суспільному начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин, несмотря на «достаточно большие» разрушения, погибших нет. Он добавил, что люди в момент атаки находились в убежище.