Подоляк розповів, чи змінила мобілізація ситуацію на фронті

Мобілізація дозволила провести подекуди деякі ротаційні заходи й покращила систему підрахунку людей, на яких "можна розраховувати". Водночас вона все одно потребує внесення корективів.﻿ З посиланням на коментар радника голови Офісу президента (ОП) Михайла Подоляка, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як пояснив Подоляк, у випадку мобілізації не варто очікувати на швидкий результат, оскільки процес потребує внесення корективів, чи вибудовування інакшої логістики. Втім, наразі ж вона виглядає більш потужно та привабливо з організаційної точки зору, а також дозволяє більш якісно планувати.

"Чи це (мобілізація, - ред.) може зупинити Росію в повному обсязі? Росія і так зупинена. Ми маємо просування Російської Федерації виключно на Донецькому напрямку, але це, тому що вона сконцентрувала все боєздатне, що в неї на сьогодні є" , - зауважив радник голови ОП.

За словами Подоляка, якщо "прибрати" дефіцит артилерії, тактичної авіації, РЕБів й дронів, тоді "ситуація буде виглядатиме інакшою".