Подоляк рассказал, изменила ли мобилизация ситуацию на фронте

Мобилизация позволила провести кое-где некоторые ротационные мероприятия и улучшила систему подсчета людей, на которых "можно рассчитывать". В то же время она все равно требует внесения коррективов.﻿ Со ссылкой на комментарий советника главы Офиса президента (ОП) Михаила Подоляка, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как пояснил Подоляк, в случае мобилизации не стоит ожидать быстрого результата, поскольку процесс требует внесения коррективов, или выстраивания иной логистики. Впрочем, пока же она выглядит более мощно и привлекательно с организационной точки зрения, а также позволяет более качественно планировать.

"Может ли это (мобилизация, - ред.) остановить Россию в полном объеме? Россия и так остановлена. Мы имеем продвижение Российской Федерации исключительно на Донецком направлении, но это, потому что она сконцентрировала все боеспособное, что у нее на сегодня есть" , - отметил советник председателя ОП.

По словам Подоляка, если "убрать" дефицит артиллерии, тактической авиации, РЭБов и дронов, тогда "ситуация будет выглядеть иначе".