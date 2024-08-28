Зеленський зустрівся з делегацією Вселенського Патріархату

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Вселенського Патріархату. З посиланням на пресслужбу Офісу Президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави зустрівся із митрополитом Української православної церкви Канади, архієпископом Вінніпезьким Іларіоном, митрополитом Пісідійським Іовом, патріаршим дияконом Епіфанієм та екзархом Вселенського Патріарха в Україні єпископом Михаїлом.

Зеленський зазначив, що Україна робить все можливе для подолання викликів, які постали перед церквою в країні.

"Зрозуміло, що це виклики не одноденні й не сьогодні вони з'явилися. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб у цьому напрямі справді також була стабільність і був мир. Для нас це дуже важливо" , - зазначив він.

Представники Вселенського Патріархату запевнили, що Церква та Вселенський Патріарх Варфоломій і надалі молитимуться за Україну та підтримуватимуть її.

"Щоб на українській землі запанував справедливий мир. І щоб також запанував мир і в українському православ’ї. Наша місія тут – засвідчити любов і підтримку. І що ми разом із вами, що ми будемо співпрацювати в усіх цих питаннях для добра українського народу" , - додав архієпископ Іларіон.

Зеленський зазначив, що в Україні очікують на візит Вселенського патріарха Варфоломія та наголосив, що це дуже важливо для нашої держави.