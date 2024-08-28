Зеленский встретился с делегацией Вселенского Патриархата

Президент Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Вселенского Патриархата. Со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства встретился с митрополитом Украинской православной церкви Канады, архиепископом Виннипегским Иларионом, митрополитом Писидийским Иовом, патриаршим диаконом Епифанием и экзархом Вселенского Патриарха в Украине епископом Михаилом.

Зеленский отметил, что Украина делает все возможное для преодоления вызовов, которые встали перед церковью в стране.

"Понятно, что это вызовы не однодневные и не сегодня они появились. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы в этом направлении действительно также была стабильность и был мир. Для нас это очень важно" , - отметил он.

Представители Вселенского Патриархата заверили, что Церковь и Вселенский Патриарх Варфоломей и в дальнейшем будут молиться за Украину и поддерживать ее.

"Чтобы на украинской земле воцарился справедливый мир. И чтобы также воцарился мир и в украинском православии. Наша миссия здесь - засвидетельствовать любовь и поддержку. И что мы вместе с вами, что мы будем сотрудничать во всех этих вопросах для добра украинского народа" , - добавил архиепископ Иларион.

Зеленский отметил, что в Украине ожидают визит Вселенского патриарха Варфоломея и подчеркнул, что это очень важно для нашего государства.