Україна збільшує територію контролю у РФ - Зеленський

Сили оборони України продовжують брати під контроль визначені території на території Російської Федерації та поповнювати обмінний фонд взятими в полон окупантами.﻿﻿ З посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського, повідомляє Українська правда.

"Продовжуємо збільшувати територію нашого контролю у визначених районах поряд з кордоном України. Сьогодні теж, як і щодня, є поповнення нашого обмінного фонду. Дякую, воїни! Це те, що допоможе повернути додому багатьох наших людей з російського полону. Маємо розуміти зараз і те, що вся напруга, яку ми перенесли в Росію, означає, що вони не можуть направити ще більше тиску на нашу Донеччину" , - сказав він.

Зеленський додав, що традиційно заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського.

На Донеччині – надзвичайно складно, ключові російські зусилля та найбільші сили зосереджені саме там (зокрема на Покровському напрямку).