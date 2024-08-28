Украина увеличивает территорию контроля в РФ - Зеленский

Силы обороны Украины продолжают брать под контроль определенные территории на территории Российской Федерации и пополнять обменный фонд взятыми в плен оккупантами.﻿﻿ Со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Продолжаем увеличивать территорию нашего контроля в определенных районах рядом с границей Украины. Сегодня тоже, как и каждый день, есть пополнение нашего обменного фонда. Спасибо, воины! Это то, что поможет вернуть домой многих наших людей из российского плена. Должны понимать сейчас и то, что все напряжение, которое мы перенесли в Россию, означает, что они не могут направить еще больше давления на нашу Донецкую область" , - сказал президент.

Зеленский добавил, что традиционно заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

В Донецкой области - чрезвычайно сложно, ключевые российские усилия и наибольшие силы сосредоточены именно там (в частности на Покровском направлении).