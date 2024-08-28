Зеленський обговорив з Нетаньяху обстановку у Близькосхідному регіоні

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 серпня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.﻿ З посиланням на прессекретаря українського президента Сергія Никифорова, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, Зеленський та Нетаньяху обговорили ситуацію у Близькосхідному регіоні.

Прем'єр Ізраїлю висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Зеленський своєю чергою подякував за участь Ізраїлю в інавгураційному саміті миру та підтримку підсумкового комюніке.

Також сторони домовилися про подальші контакти.

Нагадаємо, новий військовий конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом розпочався 7 жовтня 2023 року із вторгнення бойовиків на територію Ізраїлю, що призвело до загибелі близько 1200 осіб та захоплення понад дві сотні заручників.

Ще більше ситуація загострилася у липні цього року, після ракетного удару терористів "Хезболли" по Голанських висотах в Ізраїлі.

У відповідь ізраїльська армія ліквідувала високопоставленого командира ХАМАСу у передмісті Бейрута.

Пізніше в Тегерані було вбито політичного лідера угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Після цих подій світ почав побоюватися розгортання повномасштабної війни на Близькому сході.

Нещодавно Politico повідомляло, що мирна угода щодо припинення бойових дій у Секторі Газа перебуває на межі зриву.

Водночас, за інформацією Reuters, ХАМАС та Ізраїль не прагнуть ще більшої ескалації конфлікту.