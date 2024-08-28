Зеленский обсудил с Нетаньяху обстановку в Ближневосточном регионе

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.﻿ Со ссылкой на пресс-секретаря украинского президента Сергея Никифорова, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, Зеленский и Нетаньяху обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе.

Премьер Израиля выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Зеленский в свою очередь поблагодарил за участие Израиля в инаугурационном саммите мира и поддержку итогового коммюнике.

Также стороны договорились о дальнейших контактах.

Напомним, новый военный конфликт между Израилем и ХАМАСом начался 7 октября 2023 с вторжения боевиков на территорию Израиля, что привело к гибели около 1200 человек и захвату более двухсот заложников.

Еще больше ситуация обострилась в июле этого года после ракетного удара террористов "Хезболлы" по Голанским высотам в Израиле.

В ответ израильская армия ликвидировала высокопоставленного командира ХАМАС в пригороде Бейрута.

Позже в Тегеране был убит политический лидер группировки ХАМАС Исмаил Гании.

После этих событий мир стал опасаться развертывания полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

Недавно Politico сообщало, что мирное соглашение по прекращению боевых действий в Секторе Газа находится на грани срыва.

В то же время, по информации Reuters, ХАМАС и Израиль не стремятся к еще большей эскалации конфликта.