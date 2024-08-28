Кулеба обговорив у Польщі передачу винищувачів МіГ

Глава МЗС Дмитро Кулеба у Польщі провів зустріч зі своїм колегою міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Вони обговорили доцільність створення української школи та передачу винищувачів МіГ.﻿ З посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, пише Каріна Левицька, РБК-Україна.

Кулеба розповів, що вони з Сікорським ретельно обговорили широкий порядок денний.

"У військовій сфері ми зосередилися на питанні винищувачів МіГ і домовилися про подальші кроки щодо створення можливості для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети й безпілотники в українському повітряному просторі" , - наголосив міністр.

Водночас він повідомив, що на двосторонньому треку порушив питання про необхідність створення повноцінної української школи у Варшаві.

"Ми з Радеком домовилися продовжити роботу над цим питанням. У цьому питанні ми також розраховуємо на підтримку мера Варшави Рафала Тшасковского" , - зазначив Кулеба.

Він також подякував польському народові, за те, що вони з перших годин повномасштабної війни Росії.

"Разом ми захистимо свободу і безпеку для наших двох країн, а також для всієї Європи" , - зазначив міністр.

Нагадаємо, що 27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні дуже потрібні польські МіГ-29.

Також президент зазначив, що необхідне рішення про знищення російських ракет і дронів, які летять у бік Польщі.

Пізніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава зможе передати МіГ-29, але є нюанс.