Кулеба обсудил в Польше передачу истребителей МиГ

Глава МИД Дмитрий Кулеба в Польше провел встречу со своим коллегой министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Они обсудили целесообразность создания украинской школы и передачу истребителей МиГ.﻿ Со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

Кулеба рассказал, что они с Сикорским тщательно обсудили широкую повестку дня.

"В военной сфере мы сосредоточились на вопросе истребителей МиГ и договорились о дальнейших шагах по созданию возможности для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и беспилотники в украинском воздушном пространстве" , - подчеркнул министр.

В то же время он сообщил, что на двустороннем треке поднял вопрос о необходимости создания полноценной украинской школы в Варшаве.

"Мы с Радеком договорились продолжить работу над этим вопросом. В этом вопросе мы также рассчитываем на поддержку мэра Варшавы Рафала Тшасковского" , - отметил Кулеба.

Он также поблагодарил польский народ, за то, что они с первых часов полномасштабной войны России.

"Вместе мы защитим свободу и безопасность для наших двух стран, а также для всей Европы" , - отметил министр.

Напомним, что 27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине очень нужны польские МиГ-29.

Также президент отметил, что необходимо решение об уничтожении российских ракет и дронов летящих в сторону Польши.

Позже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава сможет передать МиГ-29, но есть нюанс.