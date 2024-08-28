Влада Бєлгородської області вирішила відселити мешканців кількох сіл

Оперативний штаб Бєлгородської області в Росії ухвалив рішення відселити жителів кількох сіл. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про те, що в прикордонні "є багато поранених і загиблих".﻿﻿ З посиланням на Гладкова, якого цитує пропагандистське видання РФ "РИА Новости", повідомляє Українська правда.

"Ухвалили рішення про відселення мешканців сіл Пороз (раніше Гладков визнавав, що до цього населеного пункту входили ЗСУ -ред.) і Дронівка Грайворонського округу, села Старий Хутір і хутора Павлівка Валуйського міського округу. Закрили в'їзд у село В'язове Красноярузького району. Встановлюємо блокпости, потрапити в цей населений пункт можна буде тільки з дозволу адміністрації...

На жаль, обстановка, повторюся ще раз, залишається напруженою: багато поранених, є загиблі. Ми зобов'язані вживати заходів для захисту населення" , - повідомив він.

Жодної згадки про військові дії в офіційних повідомленнях російської влади немає.

Також, за словами Гладкова, школи, які перебувають у 20-кілометровій зоні в прикордонних муніципалітетах області, працюватимуть дистанційно.

Напередодні чиновник заявив, що "ситуація на кордоні з Україною залишається складною, але контрольованою". Нібито військові РФ "проводять планові роботи".

Зазначається, що "через оперативну обстановку" в регіоні закрито для в'їзду 35 населених пунктів.