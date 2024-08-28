Власти Белгородской области решили отселить жителей нескольких сел

Оперативный штаб Белгородской области в России принял решение отселить жителей нескольких сел. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о том, что в приграничье "есть много раненых и погибшие". Со ссылкой на Гладкова, которого цитирует пропагандистское издание РФ "РИА Новости", сообщает Украинская правда.

"Приняли решение об отселении жителей сел Пороз (ранее Гладков признавал, что в этот населенный пункт входили ВСУ –ред.) и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа. Закрыли въезд в село Вязовое Краснояружского района. Устанавливаем блокпосты, попасть в этот населенный пункт можно будет только по разрешению администрации…

К сожалению, обстановка, повторюсь ещё раз, остается напряжённой: много раненых, есть погибшие. Мы обязаны предпринимать меры для защиты населения" , - сообщил он.

Ни одного упоминания о военных действиях в официальных сообщениях российских властей нет.

Также, по словам Гладкова, школы, находящиеся в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области, будут работать дистанционно.

Накануне чиновник заявил, что "ситуация на границе с Украиной остается сложной, но контролируемой". Якобы военные РФ "проводят плановые работы".

Отмечается, что "из-за оперативной обстановки" в регионе закрыты для въезда 35 населенных пунктов.