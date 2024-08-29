Умєров та Єрмак відвідають США, щоб зняти обмеження на удари по РФ – CNN

У п'ятницю міністр оборони України Рустем Умєров зустрінеться з міністром оборони США Ллойдом Остіном. З ким зустрінеться глава Офісу президента Андрій Єрмак, поки неясно. Під час особистих зустрічей двоє українських високопосадовців представлять адміністрації Байдена список цілей у Росії і намагатимуться підштовхнути США до зняття обмежень на використання американської зброї проти Москви.﻿ Про це CNN розповів неназваний український депутат, повідомляє Українська правда.

Під час попередніх візитів до Вашингтона Єрмак зустрічався з держсекретарем Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

Єрмак і Умєров зустрінуться з офіційними особами США, "щоб спробувати конкретно переконати Білий дім зняти обмеження на удари далекобійної зброї по російській території", сказав неназваний український депутат.



"Вони нададуть перелік пріоритетних цілей, без яких буде складно змінити хід війни на користь України" , - додав він.

Вперше про те, Україна планує передати адміністрації президента Джо Байдена перелік цілей в глибині території Росії, щоб у такий спосіб спробувати переконати США зняти обмеження на застосування американської зброї, повідомило видання Politico.

На брифінгу 26 серпня речник Ради з нацбезпеки Джон Кірбі сказав, що змін у політиці США щодо застосування Україною переданої зброї не було.

Проте деякі українські депутати і посадовці кажуть, що бачать ознаки того, що у Вашингтоні думають про зняття обмежень найближчим часом.

Раніше WP повідомляли, що Україна на тлі операції у Курській області активізувала прохання до адміністрації Байдена дозволити бити ATACMS по аеродромах російської авіації на території РФ.