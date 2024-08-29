Умеров и Ермак посетят США, чтобы снять ограничения на удары по РФ – CNN

В пятницу министр обороны Украины Рустем Умеров встретится с министром обороны США Ллойдом Остином. С кем встретится глава Офиса президента Андрей Ермак, пока неясно. Во время личных встреч двое украинских чиновников представят администрации Байдена список целей в России и будут пытаться подтолкнуть США к снятию ограничений на использование американского оружия против Москвы.﻿ Об этом CNN рассказали неназванные украинские чиновники, сообщает Украинская правда.

Во время предыдущих визитов в Вашингтон Ермак встречался с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Ермак и Умеров встретятся с официальными лицами США, "чтобы попытаться конкретно убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойного оружия по российской территории", - сказал неназванный украинский депутат.

"Они предоставят перечень приоритетных целей, без которых будет сложно изменить ход войны в пользу Украины" , - добавил он.

Впервые о том, Украина планирует передать администрации президента Джо Байдена перечень целей в глубине территории России, чтобы таким образом попытаться убедить США снять ограничения на применение американского оружия, сообщило издание Politico.

На брифинге 26 августа представитель Совета по нацбезопасности Джон Кирби сказал, что изменений в политике США по применению Украиной переданного оружия не было.

Однако некоторые украинские депутаты и чиновники говорят, что видят признаки того, что в Вашингтоне думают о снятии ограничений в ближайшее время.

Ранее издание WP сообщало, что Украина на фоне операции в Курской области активизировала просьбу к администрации Байдена разрешить бить ATACMS по аэродромам российской авиации на территории РФ.