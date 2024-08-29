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Курс валют НБУ на 29 серпня

Курс валют НБУ на 29 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 29 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 28 серпня знизився до позначки 41.2508 за 1 долар.

Євро подешевшав на 23 коп. до 45.8791 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 11 коп. до 54.4923 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досягнув рівня 48.8840 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 10 коп. до 10.6768 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.250 800 --0.05
EUR Євро 45.879 100 --0.225
GBP Фунт стерлінгів 54.492 300 --0.1136
CHF Швейцарський франк 48,884 000 +0.0709
PLN Польський злотий 10.676 800 --0.0999

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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