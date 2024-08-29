Курс валют НБУ на 29 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 29 серпня 2024 року
Курс долара порівняно з 28 серпня знизився до позначки 41.2508 за 1 долар.
Євро подешевшав на 23 коп. до 45.8791 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 11 коп. до 54.4923 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досягнув рівня 48.8840 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився на 10 коп. до 10.6768 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.250 800
|EUR
|Євро
|45.879 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|54.492 300
|CHF
|Швейцарський франк
|48,884 000
|PLN
|Польський злотий
|10.676 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.