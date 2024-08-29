Курс валют НБУ на 29 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 29 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 28 серпня знизився до позначки 41.2508 за 1 долар.

Євро подешевшав на 23 коп. до 45.8791 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 11 коп. до 54.4923 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досягнув рівня 48.8840 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився на 10 коп. до 10.6768 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.250 800 EUR Євро 45.879 100 GBP Фунт стерлінгів 54.492 300 CHF Швейцарський франк 48,884 000 PLN Польський злотий 10.676 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.