Курс валют НБУ на 29 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 29 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 августа, снизился до отметки 41.2508 за 1 доллар.

Евро подешевел на 23 коп до 45.8791 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 54.4923 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 48.8840 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 10 коп до 10.6768 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.250 800 EUR Евро 45.879 100 GBP Фунт стерлингов 54.492 300 CHF Швейцарский франк 48.884 000 PLN Польский злотый 10.676 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.