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Курс валют НБУ на 29 августа

Курс валют НБУ на 29 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 29 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 августа, снизился до отметки 41.2508 за 1 доллар.

Евро подешевел на 23 коп до 45.8791 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 54.4923 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 48.8840 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 10 коп до 10.6768 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.250800 --0.05
EUR Евро 45.879100 --0.225
GBP Фунт стерлингов 54.492300 --0.1136
CHF Швейцарский франк 48.884000 +0.0709
PLN Польский злотый 10.676800 --0.0999

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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