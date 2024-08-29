Курс валют НБУ на 29 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 29 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 28 августа, снизился до отметки 41.2508 за 1 доллар.
Евро подешевел на 23 коп до 45.8791 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 11 коп до 54.4923 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 48.8840 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 10 коп до 10.6768 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.250800
|EUR
|Евро
|45.879100
|GBP
|Фунт стерлингов
|54.492300
|CHF
|Швейцарский франк
|48.884000
|PLN
|Польский злотый
|10.676800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.