У Черкасах уламки безпілотника впали на території підприємства, сталася пожежа – ОВА
У місті Черкаси внаслідок падіння уламків збитого російського дрона спалахнула пожежа на території приватного підприємства. Про це заявив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, повідомляє Українська правда.
"Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа. Триває її ліквідація. Оперативні служби працюють", – повідомив він.
Голова ОВА наголосив, що загроза атаки ударних БпЛА в області досі залишається.