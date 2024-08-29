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У Черкасах уламки безпілотника впали на території підприємства, сталася пожежа – ОВА

У Черкасах уламки безпілотника впали на території підприємства, сталася пожежа – ОВА
Фото: ДСНС

У місті Черкаси внаслідок падіння уламків збитого російського дрона спалахнула пожежа на території приватного підприємства.﻿﻿ Про це заявив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець, повідомляє Українська правда.

"Унаслідок падіння уламків на території одного з приватних підприємств обласного центру виникла пожежа. Триває її ліквідація. Оперативні служби працюють", – повідомив він.

Голова ОВА наголосив, що загроза атаки ударних БпЛА в області досі залишається.

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