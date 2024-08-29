В Черкассах обломки беспилотника упали на территории предприятия, произошел пожар – ОВА

В городе Черкассы в результате падения обломков сбитого российского дрона вспыхнул пожар на территории частного предприятия.﻿﻿ Об этом заявил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, сообщает Украинская правда.

"В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Продолжается его ликвидация. Оперативные службы работают" , – говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что угроза атаки ударных БПЛА в области все еще остается.