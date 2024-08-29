В Черкассах обломки беспилотника упали на территории предприятия, произошел пожар – ОВА
В городе Черкассы в результате падения обломков сбитого российского дрона вспыхнул пожар на территории частного предприятия. Об этом заявил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, сообщает Украинская правда.
"В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Продолжается его ликвидация. Оперативные службы работают", – говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что угроза атаки ударных БПЛА в области все еще остается.