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В Черкассах обломки беспилотника упали на территории предприятия, произошел пожар – ОВА

В Черкассах обломки беспилотника упали на территории предприятия, произошел пожар – ОВА
Фото: ГСЧС

В городе Черкассы в результате падения обломков сбитого российского дрона вспыхнул пожар на территории частного предприятия.﻿﻿ Об этом заявил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, сообщает Украинская правда.

"В результате падения обломков на территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Продолжается его ликвидация. Оперативные службы работают", – говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что угроза атаки ударных БПЛА в области все еще остается.

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