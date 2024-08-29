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ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки ворога

ЗСУ знищили понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки ворога
Фото: Facebook

Сили оборони продовжують знищувати живу силу і техніку країни-агресорки Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 200 ворожих солдатів, 18 ББМ та 27 артилерійських систем, повідомляє Українська правда.

Про це пише Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 612 390 (+1 200) осіб,
  • танків – 8 571 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 16 699 (+18) од,
  • артилерійських систем – 17 549 (+27) од,
  • РСЗВ – 1 174 (+0) од,
  • засобів ППО – 939 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 369 (+21) од,
  • крилатих ракет – 2 556 (+3) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 706 (+52) од,
  • спеціальної техніки – 2 965 (+15) од.

Дані уточнюються.

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