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ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники врага

ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники врага
Фото: Facebook

Силы обороны продолжают уничтожать живую силу и технику страны-агрессора России – только за минувшие сутки обезвредили 1 200 вражеских солдат, 18 ББМ и 27 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 612 390 (+1 200) человек,
  • танков – 8 571 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 699 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 17 549 (+27) ед,
  • РСЗО – 1 174 (+0) ед,
  • средств ПВО – 939 (+1) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 369 (+21) ед,
  • крылатых ракет – 2 556 (+3) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23 706 (+52) ед,
  • специальной техники – 2 965 (+15) ед.

Данные уточняются.

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