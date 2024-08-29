Генштаб підтвердив удари по двох нафтобазах на території РФ

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони завдали удару по нафтобазі "Атлас" у Ростовській області РФ.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу

"В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння.

Завдання виконано підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони" , – йдеться в повідомленні.

Крім цього, ЗСУ завдали ударів по нафтобазі "Зеніт" у Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ "Запад" у Воронезькій області РФ.

Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.