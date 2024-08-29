Генштаб подтвердил удары по двум нефтебазам на территории РФ

Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ.

Об этом говорится в сообщении Генштаба

"В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания.

Задача выполнена подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны" , – говорится в сообщении.

Кроме этого, ВСУ нанесли удары по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому составу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ.

Подробная информация о последствиях поражения уточняется.