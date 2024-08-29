Генштаб подтвердил удары по двум нефтебазам на территории РФ
Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ.
Об этом говорится в сообщении Генштаба
"В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания.
Задача выполнена подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны", – говорится в сообщении.
Кроме этого, ВСУ нанесли удары по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому составу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области РФ.
Подробная информация о последствиях поражения уточняется.