У Польщі ще не знайшли уламки "Шахеда", пошуки продовжили

За третій день пошуків у Польщі все ще не виявили місця падіння "повітряного об’єкта", що залетів на територію країни під час масованої повітряної атаки РФ по українських містах вранці у понеділок, повідомляє Європейська правда.

За підсумками пошуків у середу сили польської територіальної оборони не виявили "повітряного об’єкта", ймовірно ударного безпілотника "Шахед", який перетнув польський кордон 26 серпня.

В Оперативному командуванні ЗС повідомили, що у четвер пошукова операція продовжиться.

Об’єкт залетів у Польщу о 6:43 і зник з радарів на території гміни Тишовце південніше Грубешува.

За понеділок і вівторок тероборонівці обшукали близько 2,8 тисяч гектарів місцевості, де міг впасти апарат. У середу пошуки тривали в районі сіл Волиця Снятинська, Бархачув, Домброва – західніше містечка Тишовце і ближче до Замостя. Від цієї місцевості до польсько-українського кордону – близько 50 кілометрів.

В операції задіяні, окрім піхоти, кінні патрулі, гелікоптери та безпілотники.

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.

Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, судячи з траєкторії, швидкості та висоти, точно не був ракетою і скоріш за все йдеться про безпілотник.