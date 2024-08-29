В Польше еще не нашли обломки "Шахеда", поиски продолжили

За третий день поисков в Польше все еще не обнаружили места падения "воздушного объекта", залетевшего на территорию страны во время массированной воздушной атаки РФ по украинским городам утром в понедельник, сообщает Европейская правда.

По итогам поисков в среду силы польской территориальной обороны не обнаружили "воздушного объекта", вероятно ударного беспилотника "Шахед", который пересек польскую границу 26 августа.

В Оперативном командовании ВС сообщили, что в четверг поисковая операция продолжится.

Объект залетел в Польшу в 6:43 и исчез с радаров на территории гмины Тышовце южнее Грубешува.

За понедельник и вторник теробороновцы обыскали около 2,8 тысяч гектаров местности, где мог упасть аппарат. В среду поиски продолжались в районе сел Волица Снятинская, Бархачув, Домброва – западнее городка Тишовце и ближе к Замостью. От этой местности до польско-украинской границы – около 50 километров.

В операции задействованы, кроме пехоты, конные патрули, вертолеты и беспилотники.

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, судя по траектории, скорости и высоте, точно не был ракетой и скорее всего речь идет о беспилотнике.