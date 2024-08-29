ППО збила 60 "Шахедів" та дві ракети – Повітряні сили

У ніч на 29 серпня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed та керованими авіаційними ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 60 "Шахедів" та дві ракети.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Загалом росіяни застосували 74 безпілотники типу Shahed з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ, та Єйськ, три керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору Курської та Бєлгородської областей РФ, також з цього ж напрямку – двома ракетами, тип яких наразі встановлюється.

"У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА Shahed-131/136. Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України. Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.