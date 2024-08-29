ППО збила 60 "Шахедів" та дві ракети – Повітряні сили
У ніч на 29 серпня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed та керованими авіаційними ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 60 "Шахедів" та дві ракети.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Загалом росіяни застосували 74 безпілотники типу Shahed з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ, та Єйськ, три керовані авіаційні ракети Х-59/69 з повітряного простору Курської та Бєлгородської областей РФ, також з цього ж напрямку – двома ракетами, тип яких наразі встановлюється.
"У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 60 ударних БпЛА Shahed-131/136. Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України. Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.