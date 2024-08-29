ПВО сбила 60 "Шахедов" и две ракеты – Воздушные силы

В ночь на 29 августа российские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed и управляемыми авиационными ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 60 "Шахедов" и две ракеты.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

В общей сложности россияне применили 74 беспилотника типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск, Курск, и Ейск, три управляемых авиационных ракеты Х-59/69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей РФ, также по этому же направлению – двумя ракетами, тип которых устанавливается.

"В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных БпЛА Shahed-131/136. Еще 14 ударных БпЛА локационно потеряны (упали) на территории Украины. Противовоздушная оборона работала в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской Сумской и Донецкой областей" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.