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Окупанти поновили штурмові дії у Запорізькій області після паузи – ЗСУ

Окупанти поновили штурмові дії у Запорізькій області після паузи – ЗСУ
Фото: wikimedia.org

Російські війська відновили активні штурмові дії на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Оріхова. Це сталося після триденної "паузи" у росіян. Про це повідомив речник Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в етері телемарафону, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Він зазначив, що в період з 22 по 24 серпня, під час відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності, на всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" не було зафіксовано жодної штурмової дії з боку противника. Лиховій додав, що стосувалося як Запорізької, так і Херсонської областей.

Однак після цієї короткочасного "затишшя" російські війська знову активізувалися, використовуючи малі піхотні групи для проведення штурмів.

За його словами, окупанти намагаються штурмувати Оріхівській напрямок.

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