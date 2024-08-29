Окупанти поновили штурмові дії у Запорізькій області після паузи – ЗСУ

Російські війська відновили активні штурмові дії на Запорізькому напрямку, зокрема в районі Оріхова. Це сталося після триденної "паузи" у росіян. Про це повідомив речник Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в етері телемарафону, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

Він зазначив, що в період з 22 по 24 серпня, під час відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності, на всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" не було зафіксовано жодної штурмової дії з боку противника. Лиховій додав, що стосувалося як Запорізької, так і Херсонської областей.

Однак після цієї короткочасного "затишшя" російські війська знову активізувалися, використовуючи малі піхотні групи для проведення штурмів.

За його словами, окупанти намагаються штурмувати Оріхівській напрямок.