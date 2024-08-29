Close button

Оккупанты возобновили штурмовые действия в Запорожской области после паузы – ВСУ

Оккупанты возобновили штурмовые действия в Запорожской области после паузы – ВСУ
Фото: wikimedia.org

Российские войска возобновили активные штурмовые действия в Запорожском направлении, в частности в районе Орехова. Это произошло после трехдневной "паузы" у россиян. Об этом заявил спикер Оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

Он отметил, что в период с 22 по 24 августа, во время празднования Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости, на всей операционной зоне ОВСУ "Таврия" не было зафиксировано ни одного штурмового действия со стороны противника. Лиховой добавил, что касалось как Запорожской, так и Херсонской областей.

Однако после этого кратковременного "затишья" российские войска снова активизировались, используя малые пехотные группы для проведения штурмов.

По его словам, оккупанты пытаются штурмовать Ореховское направление.

Новости

Популярные темы форума

analytics