Оккупанты возобновили штурмовые действия в Запорожской области после паузы – ВСУ

Российские войска возобновили активные штурмовые действия в Запорожском направлении, в частности в районе Орехова. Это произошло после трехдневной "паузы" у россиян. Об этом заявил спикер Оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

Он отметил, что в период с 22 по 24 августа, во время празднования Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости, на всей операционной зоне ОВСУ "Таврия" не было зафиксировано ни одного штурмового действия со стороны противника. Лиховой добавил, что касалось как Запорожской, так и Херсонской областей.

Однако после этого кратковременного "затишья" российские войска снова активизировались, используя малые пехотные группы для проведения штурмов.

По его словам, оккупанты пытаются штурмовать Ореховское направление.