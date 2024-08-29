Кулеба закликав союзників врешті передати обіцяні комплекси Patriot

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес. Про це він сказав під час спілкування зі ЗМІ перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

Міністр зазначив, що з квітня, коли Україна попросила про додаткові Patriot, "відбувся гарний прогрес", але деякі системи досі не поставлені.

"Закликаю усі країни, які пообіцяли "Петріоти" місяці тому, нарешті поставити їх. Вони є, вони готові, бракує тільки фінального "зеленого світла". Якими б не були причини, вже час це зробити. Ми входимо в осінь. І в понеділок ми побачили, як буде діяти Росія" , – наголосив Кулеба.

Він сказав, що також планує говорити на зустрічі про стурбованість України проблемою з тим, що між обіцянкою певної військової допомоги та її фактичним наданням може проходити чимало часу і за таких умов неможливо чітко планувати дії на полі бою.

Кулеба зазначив, що також закликатиме партнерів до інвестицій у виробництво потрібної Україні зброї в Україні, що є дешевшим і більш ресурсоефективним способом.