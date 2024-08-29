Кулеба призвал союзников наконец передать обещанные комплексы Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются и призвал партнеров ускорить этот процесс. Об этом он сказал в ходе общения со СМИ перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Министр отметил, что с апреля, когда Украина попросила о дополнительных Patriot, "произошел хороший прогресс", но некоторые системы до сих пор не поставлены.

"Призываю все страны, которые пообещали "Петриоты" месяцы назад, наконец-то поставить их. Они есть, они готовы, не хватает только финального "зеленого света". Какими бы ни были причины, пора это сделать. Мы входим в осень. И в понедельник. мы увидели, как будет действовать Россия" , – подчеркнул Кулеба.

Он сказал, что также планирует говорить на встрече об озабоченности Украины проблемой с тем, что между обещанием определенной военной помощи и ее фактическим предоставлением может проходить немало времени и в таких условиях невозможно четко планировать действия на поле боя.

Кулеба отметил, что также будет призывать партнеров к инвестициям в производство нужного оружия в Украине, что является более дешевым и более ресурсоэффективным способом.