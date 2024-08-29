Удари по російській ППО на Запорізькому напрямку вивільняють небо для авіації ЗСУ – речник

На Запорізькому напрямку триває успішна кампанія зі знищення російських зенітно-ракетних комплексів. Українські військові продовжили знищувати ППО противника. Про це заявив речник Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в етері телемарафону, пише Ніна Єланська, РБК-Україна.

"Триває "геноцид" російської системи ППО" , - зазначив він.

Лиховій повідомив, що за період з 24 по 25 серпня українськими військовими було знищено або пошкоджено три великі комплекси протиповітряної оборони окупантів: два ЗРК "Тор" і один ЗРК "Бук-М3".

За його словами, це стало частиною більш масштабної операції, в результаті якої з початку серпня вже було знищено 11 таких комплексів.