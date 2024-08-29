Удары по российской ПВО на Запорожском направлении высвобождают небо для авиации ВСУ - спикер

В Запорожском направлении продолжается успешная кампания по уничтожению российских зенитно-ракетных комплексов. Украинские военные продолжили уничтожать ПВО противника. Об этом заявил спикер Оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.

"Продолжается "геноцид" российской системы ПВО", - отметил он.

Лиховой сообщил, что за период с 24 по 25 августа украинскими военными были уничтожены или повреждены три больших комплекса противовоздушной обороны оккупантов: два ЗРК "Тор" и один ЗРК "Бук-М3".

По его словам, это стало частью более масштабной операции, в результате которой с начала августа уже было уничтожено 11 таких комплексов.